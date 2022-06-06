Семьи погибших на Украине сотрудников Росгвардии получат по 5 млн рублей

В документе сказано, что поправки будут внесены в указ президента от 5 марта 2022 г. «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и членам их семей». В новой редакции указа выплаты предусматриваются не только для военнослужащих, но и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальное звание полиции. Единовременная выплата будет осуществляться и в том случае, если сотрудник умрет в срок до истечения одного года со дня увольнения со службы из-за полученного ранения или травмы, или заболевания, полученного во время службы.