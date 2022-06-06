Газета
Общество

Семьи погибших на Украине сотрудников Росгвардии получат по 5 млн рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 000 000 руб. семьям погибших сотрудников Росгвардии, принимавших участие в военной спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках, на Украине или в Сирии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что поправки будут внесены в указ президента от 5 марта 2022 г. «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и членам их семей». В новой редакции указа выплаты предусматриваются не только для военнослужащих, но и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальное звание полиции. Единовременная выплата будет осуществляться и в том случае, если сотрудник умрет в срок до истечения одного года со дня увольнения со службы из-за полученного ранения или травмы, или заболевания, полученного во время службы.

Уточняется, что при отсутствии членов семьи средства будут выплачены в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам. Эта же схема будет использоваться при выплатах в случае гибели сотрудника пограничных органов ФСБ, указ о компенсации которым Путин подписал ранее.

Выплата в размере 5 000 000 руб. будет предусмотрена для семей погибших в ЛНР, ДНР или на Украине, или погибших в срок до года после завершения деятельности на территории республик из-за полученных ранений, увечий или заболеваний волонтеров или командированных государственных, или муниципальных служащих. Выплата будет в равных долях осуществлена официальным супругам, родителям, несовершеннолетним или обучающимся детям в возрасте до 23 лет, иждивенцам и опекунам.

3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. и каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты. 18 апреля Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 5 000 000 руб. семьям военных погранотрядов ФСБ, которые служили на границе с ДНР, ЛНР или Украиной и погибли во время проведения спецоперации или в течение года после ранения.

Ранее по теме: Путин и Шойгу приехали в госпиталь к раненым российским военнослужащим

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных