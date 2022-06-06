Семьи погибших на Украине сотрудников Росгвардии получат по 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 000 000 руб. семьям погибших сотрудников Росгвардии, принимавших участие в военной спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках, на Украине или в Сирии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что поправки будут внесены в указ президента от 5 марта 2022 г. «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и членам их семей». В новой редакции указа выплаты предусматриваются не только для военнослужащих, но и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальное звание полиции. Единовременная выплата будет осуществляться и в том случае, если сотрудник умрет в срок до истечения одного года со дня увольнения со службы из-за полученного ранения или травмы, или заболевания, полученного во время службы.
Уточняется, что при отсутствии членов семьи средства будут выплачены в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам. Эта же схема будет использоваться при выплатах в случае гибели сотрудника пограничных органов ФСБ, указ о компенсации которым Путин подписал ранее.
Выплата в размере 5 000 000 руб. будет предусмотрена для семей погибших в ЛНР, ДНР или на Украине, или погибших в срок до года после завершения деятельности на территории республик из-за полученных ранений, увечий или заболеваний волонтеров или командированных государственных, или муниципальных служащих. Выплата будет в равных долях осуществлена официальным супругам, родителям, несовершеннолетним или обучающимся детям в возрасте до 23 лет, иждивенцам и опекунам.
3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. и каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты. 18 апреля Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 5 000 000 руб. семьям военных погранотрядов ФСБ, которые служили на границе с ДНР, ЛНР или Украиной и погибли во время проведения спецоперации или в течение года после ранения.