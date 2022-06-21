Семьи пропавших при ударе по нефтяным вышкам в Крыму получат по 6,5 млн рублей
Семьи пропавших без вести при ударе по нефтяным вышкам «Черноморнефтегаза» 20 июня получат по 6,5 млн руб., пятеро спасенных с буровой платформы получат по 3 млн руб., сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн руб. будет выплачена семьям пропавших без вести», — рассказал Аксенов.
По его словам, в Черном море продолжаются поиски семи пропавших без вести, однако пока что они не дали результата. Поиски будут продолжаться, пока позволяют погодные условия и есть надежда найти людей живыми. Аксенов отметил, что Минобороны разрешило рабочим начать восстанавливать буровые платформы. Следственные органы будут работать, чтобы установить конкретные причины и объемы повреждений.
Накануне Аксенов сообщил об ударе по вышкам «Черноморнефтегаза». Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу.
С буровых платформ, по данным Аксенова, было эвакуировано 94 человека, 15 военнослужащих остались на охране действующих вышек. СКР возбудил уголовное дело по факту ударов ВСУ по предприятию. По данным ведомства, украинские военные применили для обстрела оружие с высокими поражающими свойствами.