Семьи пропавших при ударе по нефтяным вышкам в Крыму получат по 6,5 млн рублей

По его словам, в Черном море продолжаются поиски семи пропавших без вести, однако пока что они не дали результата. Поиски будут продолжаться, пока позволяют погодные условия и есть надежда найти людей живыми. Аксенов отметил, что Минобороны разрешило рабочим начать восстанавливать буровые платформы. Следственные органы будут работать, чтобы установить конкретные причины и объемы повреждений.