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Четверть преподавателей проходят переквалификацию на разработчиков

Ведомости

27% людей, занятых в сфере образования, в настоящий момент проходят переквалификацию на профессию в IT, говорится в результатах опроса сервиса Geekbrains, в котором приняли участие 28 000 человек.

Согласно исследованию, курсы по разработке также популярны у работников сфер недвижимости, розничной торговли, финансов, гостиничном и ресторанном бизнесе. 73% студентов платформы – трудоустроенные люди в возрасте 20-35 лет, 23% — в возрасте 36-50 лет. Половина из них – наемные сотрудники частных и госкомпаний, 15% работают на удаленке, а 11% имеют статус самозанятого или занимаются фрилансом.

По данным исследования образовательной платформы, сфера IT является наиболее популярной среди молодежи (от 17 до 19 лет). 63% выпускников школ выбирают для дополнительного образования курсы по программированию и разработке, 16% — курсы по дизайну, 7% — по маркетингу. 8% тех, кто записался на курсы по программированию, интересуются Python-разработкой, 6% — веб-разработкой, 4% — Java-разработкой, разработкой на С++ и созданием игр.

Ранее по теме: Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области IT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных