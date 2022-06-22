Четверть преподавателей проходят переквалификацию на разработчиков
27% людей, занятых в сфере образования, в настоящий момент проходят переквалификацию на профессию в IT, говорится в результатах опроса сервиса Geekbrains, в котором приняли участие 28 000 человек.
Согласно исследованию, курсы по разработке также популярны у работников сфер недвижимости, розничной торговли, финансов, гостиничном и ресторанном бизнесе. 73% студентов платформы – трудоустроенные люди в возрасте 20-35 лет, 23% — в возрасте 36-50 лет. Половина из них – наемные сотрудники частных и госкомпаний, 15% работают на удаленке, а 11% имеют статус самозанятого или занимаются фрилансом.
По данным исследования образовательной платформы, сфера IT является наиболее популярной среди молодежи (от 17 до 19 лет). 63% выпускников школ выбирают для дополнительного образования курсы по программированию и разработке, 16% — курсы по дизайну, 7% — по маркетингу. 8% тех, кто записался на курсы по программированию, интересуются Python-разработкой, 6% — веб-разработкой, 4% — Java-разработкой, разработкой на С++ и созданием игр.