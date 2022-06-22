Четверть преподавателей проходят переквалификацию на разработчиков

По данным исследования образовательной платформы, сфера IT является наиболее популярной среди молодежи (от 17 до 19 лет). 63% выпускников школ выбирают для дополнительного образования курсы по программированию и разработке, 16% — курсы по дизайну, 7% — по маркетингу. 8% тех, кто записался на курсы по программированию, интересуются Python-разработкой, 6% — веб-разработкой, 4% — Java-разработкой, разработкой на С++ и созданием игр.