Четыре человека погибли из-за детонации боеприпаса на складе во Владимирской области
В результате взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», – заявили в ЗВО.
Как уточнили в ведомстве, 22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на базе хранения боеприпасов во Владимирской области произошла «самопроизвольная детонация боеприпаса».
В октябре 2020 г. из-за возгорания сухой травы в хранилище снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области произошли взрывы и пожар. По данным Минобороны, личный состав и военнослужащие со склада были эвакуированы. Пострадала женщина, которая позже скончалась в больнице.
Тогда из-за возникших пожаров спасатели были вынуждены эвакуировать жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.