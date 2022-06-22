Четыре человека погибли из-за детонации боеприпаса на складе во Владимирской области

В октябре 2020 г. из-за возгорания сухой травы в хранилище снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области произошли взрывы и пожар. По данным Минобороны, личный состав и военнослужащие со склада были эвакуированы. Пострадала женщина, которая позже скончалась в больнице.