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Четыре человека погибли из-за детонации боеприпаса на складе во Владимирской области

Ведомости

В результате взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», – заявили в ЗВО.

Как уточнили в ведомстве, 22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на базе хранения боеприпасов во Владимирской области произошла «самопроизвольная детонация боеприпаса».

В октябре 2020 г. из-за возгорания сухой травы в хранилище снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области произошли взрывы и пожар. По данным Минобороны, личный состав и военнослужащие со склада были эвакуированы. Пострадала женщина, которая позже скончалась в больнице.

Тогда из-за возникших пожаров спасатели были вынуждены эвакуировать жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных