В Великобритании ввели режим ЧП из-за следов полиомиелита в сточных водах Лондона
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании объявило чрезвычайное положение национального масштаба после обнаружения в сточных водах в Лондоне следов вируса полиомиелита, сообщили в ведомстве.
Следы вируса были обнаружены при плановой проверке сточных вод на очистных сооружениях в Бектоне, в Восточном Лондоне. Агентство сообщило, что риск для населения чрезвычайно низкий. Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в пробах сточных вод, взятых в период с февраля по май, и, как предполагают в агентстве, они принадлежат членам большой семьи, проживающей на северо-востоке Лондона. Его источником могли стать жители регионов, где еще встречаются случаи полиомиелита, – в Пакистане, Афганистане или Нигерии, поскольку вирус мог быть передан тем, кто был недавно вакцинирован.
Сейчас агентство по безопасности здравоохранения проводит расследование. «Мы срочно проводим расследование, чтобы лучше понять масштабы этой передачи, и национальная служба здравоохранения попросила оперативно сообщать о любых подозрительных случаях в агентство, хотя до сих пор не было зарегистрировано или подтверждено ни одного случая», – заявила эпидемиолог-консультант агентства Ванесса Салиба.
Последний случай обнаружения одного и того же вируса с разницей в несколько месяцев в Великобритании был зафиксирован в 1984 г. В группе риска находятся те, кто не получал прививку от полиомиелита, особенно это касается детей и молодых людей. Охват вакцинацией детей в Лондоне составляет чуть менее 90%.
В марте директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявлял, что ситуация на Украине может привести к резким всплескам инфекций. По его словам, всплеск инфекций происходит в разных регионах мира во время военных действий или природных катаклизмов.