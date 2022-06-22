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Общество

В Великобритании ввели режим ЧП из-за следов полиомиелита в сточных водах Лондона

Ведомости

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании объявило чрезвычайное положение национального масштаба после обнаружения в сточных водах в Лондоне следов вируса полиомиелита, сообщили в ведомстве.

Следы вируса были обнаружены при плановой проверке сточных вод на очистных сооружениях в Бектоне, в Восточном Лондоне. Агентство сообщило, что риск для населения чрезвычайно низкий. Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в пробах сточных вод, взятых в период с февраля по май, и, как предполагают в агентстве, они принадлежат членам большой семьи, проживающей на северо-востоке Лондона. Его источником могли стать жители регионов, где еще встречаются случаи полиомиелита, – в Пакистане, Афганистане или Нигерии, поскольку вирус мог быть передан тем, кто был недавно вакцинирован.

Сейчас агентство по безопасности здравоохранения проводит расследование. «Мы срочно проводим расследование, чтобы лучше понять масштабы этой передачи, и национальная служба здравоохранения попросила оперативно сообщать о любых подозрительных случаях в агентство, хотя до сих пор не было зарегистрировано или подтверждено ни одного случая», – заявила эпидемиолог-консультант агентства Ванесса Салиба.

Последний случай обнаружения одного и того же вируса с разницей в несколько месяцев в Великобритании был зафиксирован в 1984 г. В группе риска находятся те, кто не получал прививку от полиомиелита, особенно это касается детей и молодых людей. Охват вакцинацией детей в Лондоне составляет чуть менее 90%.

В марте директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявлял, что ситуация на Украине может привести к резким всплескам инфекций. По его словам, всплеск инфекций происходит в разных регионах мира во время военных действий или природных катаклизмов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных