В Великобритании ввели режим ЧП из-за следов полиомиелита в сточных водах Лондона

Следы вируса были обнаружены при плановой проверке сточных вод на очистных сооружениях в Бектоне, в Восточном Лондоне. Агентство сообщило, что риск для населения чрезвычайно низкий. Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в пробах сточных вод, взятых в период с февраля по май, и, как предполагают в агентстве, они принадлежат членам большой семьи, проживающей на северо-востоке Лондона. Его источником могли стать жители регионов, где еще встречаются случаи полиомиелита, – в Пакистане, Афганистане или Нигерии, поскольку вирус мог быть передан тем, кто был недавно вакцинирован.