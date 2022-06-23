В ОНФ предложили разрешить тратить маткапитал на покупку участка земли

В пояснительной записке говорится, что чаще всего россияне используют маткапитал для покупки квартиры или строительства дома. Однако если у семьи нет участка земли, она попадает в трудное положение: купить его за счет выплаты нельзя, а дом строить не на чем. В ОНФ предложили разрешить семьям тратить не более половины маткапитала на покупку участка под строительство, остальные деньги в течение полугода могут выдать на строительство на нем дома.