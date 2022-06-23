В ОНФ предложили разрешить тратить маткапитал на покупку участка земли
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили проект закона, который позволит использовать маткапитал на покупку участка земли под строительство дома, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке говорится, что чаще всего россияне используют маткапитал для покупки квартиры или строительства дома. Однако если у семьи нет участка земли, она попадает в трудное положение: купить его за счет выплаты нельзя, а дом строить не на чем. В ОНФ предложили разрешить семьям тратить не более половины маткапитала на покупку участка под строительство, остальные деньги в течение полугода могут выдать на строительство на нем дома.
Координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева рассказала изданию, что, согласно результатам опросов, возможность купить земельный участок за счет маткапитала была бы большим подспорьем для семей. Это особенно актуально для регионов, где преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых регионах семьи уже могут потратить региональные маткапиталы на покупку земли.
Старожильцева отметила, что 27 июня законопроект рассмотрят на экспертной площадке ОНФ, а затем планируется внести его в Госдуму от лица депутатов, которые поддержали инициативу.
Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери и на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида. С 2020 г. маткапитал выдают при рождении первого и второго ребенка. В 2022 г. при рождении первого ребенка маткапитал составит 524 500 руб., а при рождении второго – 168 600 руб., если первый родился после 1 января 2020 г. Если же первенец родился раньше, при рождении второго ребенка семья получит 693 100 руб.