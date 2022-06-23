Газета
Общество

В ОНФ предложили разрешить тратить маткапитал на покупку участка земли

Ведомости

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили проект закона, который позволит использовать маткапитал на покупку участка земли под строительство дома, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке говорится, что чаще всего россияне используют маткапитал для покупки квартиры или строительства дома. Однако если у семьи нет участка земли, она попадает в трудное положение: купить его за счет выплаты нельзя, а дом строить не на чем. В ОНФ предложили разрешить семьям тратить не более половины маткапитала на покупку участка под строительство, остальные деньги в течение полугода могут выдать на строительство на нем дома.

Координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева рассказала изданию, что, согласно результатам опросов, возможность купить земельный участок за счет маткапитала была бы большим подспорьем для семей. Это особенно актуально для регионов, где преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых регионах семьи уже могут потратить региональные маткапиталы на покупку земли.

Старожильцева отметила, что 27 июня законопроект рассмотрят на экспертной площадке ОНФ, а затем планируется внести его в Госдуму от лица депутатов, которые поддержали инициативу.

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери и на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида. С 2020 г. маткапитал выдают при рождении первого и второго ребенка. В 2022 г. при рождении первого ребенка маткапитал составит 524 500 руб., а при рождении второго – 168 600 руб., если первый родился после 1 января 2020 г. Если же первенец родился раньше, при рождении второго ребенка семья получит 693 100 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных