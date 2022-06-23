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Минтруд опубликовал график праздничных выходных в 2023 году

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты представило график праздничных выходных в следующем году, сообщила пресс-служба министерства.

Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 г. 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно, рассказали в министерстве.

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 до 26 февраля, в честь Международного женского дня – только 8 марта, которое выпадает на среду. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая в связи с Днем весны и труда, а на День Победы россияне будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая. В честь Дня России выходные продлятся с 10 по 12 июня, а в честь Дня народного единства – с 4 по 6 ноября.

В этом году новогодние праздники длились с 31 декабря по 9 января, затем праздничные выходные были 23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 7-10 мая и 11-13 июня. В ноябре жителей страны ждут три выходных с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных