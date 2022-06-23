Минтруд опубликовал график праздничных выходных в 2023 году

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 до 26 февраля, в честь Международного женского дня – только 8 марта, которое выпадает на среду. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая в связи с Днем весны и труда, а на День Победы россияне будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая. В честь Дня России выходные продлятся с 10 по 12 июня, а в честь Дня народного единства – с 4 по 6 ноября.