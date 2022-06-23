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В нескольких районах Улан-Удэ отключился свет из-за аварии на ГРЭС

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Электроэнергия отключилась в большой части районов Улан-Удэ из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, говорится в Telegram-канале «Читаэнергосбыт».

«По предварительной информации из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему», — говорится в сообщении. Электричество должны включить ориентировочно в 2 часа.

В пресс-службе Интер РАО заявили, что в 9:42 ч по московскому времени на Гусиноозерской ГРЭС произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора напряжения», из-за чего отключились все энергоблоки станции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае.

«Ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях», — рассказали в компании. По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Позднее в компании сообщили, что энергоблок Харанорской ГРЭС включили в работу. В ближайшие часы ожидается пуск энергоблоков Гусиноозерской электростанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных