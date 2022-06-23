В нескольких районах Улан-Удэ отключился свет из-за аварии на ГРЭС

В пресс-службе Интер РАО заявили, что в 9:42 ч по московскому времени на Гусиноозерской ГРЭС произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора напряжения», из-за чего отключились все энергоблоки станции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае.