В нескольких районах Улан-Удэ отключился свет из-за аварии на ГРЭС
Электроэнергия отключилась в большой части районов Улан-Удэ из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, говорится в Telegram-канале «Читаэнергосбыт».
«По предварительной информации из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему», — говорится в сообщении. Электричество должны включить ориентировочно в 2 часа.
В пресс-службе Интер РАО заявили, что в 9:42 ч по московскому времени на Гусиноозерской ГРЭС произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора напряжения», из-за чего отключились все энергоблоки станции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае.
«Ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях», — рассказали в компании. По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Позднее в компании сообщили, что энергоблок Харанорской ГРЭС включили в работу. В ближайшие часы ожидается пуск энергоблоков Гусиноозерской электростанции.