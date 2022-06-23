Главврач Домодедовской ЦРБ: друзья привезли Шатунова в состоянии клинической смерти
Друзья привезли певца Юрия Шатунова в Домодедовскую центральную городскую больницу в состоянии клинической смерти, сообщил «РИА Новости» главврач клиники Андрей Осипов.
«Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии», — пояснил Осипов.
По его словам, артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало «совсем плохо», инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу. «Причиной смерти послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.
О смерти Шатунова ранее сегодня сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на директора и продюсера певца Аркадия Кудряшова. Артисту было 48 лет.
Юрий Шатунов родился в 1973 г. в Башкирии. С 1986 до 1991 г. был солистом группы «Ласковый май», затем до 2010 г. занимался сольной карьерой. Самые популярные песни группы – «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер», «Глупые снежинки» и др.