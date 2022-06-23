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Главврач Домодедовской ЦРБ: друзья привезли Шатунова в состоянии клинической смерти

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Друзья привезли певца Юрия Шатунова в Домодедовскую центральную городскую больницу в состоянии клинической смерти, сообщил «РИА Новости» главврач клиники Андрей Осипов. 

«Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии», — пояснил Осипов.

По его словам, артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало «совсем плохо», инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу. «Причиной смерти послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.

О смерти Шатунова ранее сегодня сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на директора и продюсера певца Аркадия Кудряшова. Артисту было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в 1973 г. в Башкирии. С 1986 до 1991 г. был солистом группы «Ласковый май», затем до 2010 г. занимался сольной карьерой. Самые популярные песни группы – «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», «Розовый вечер», «Глупые снежинки» и др.

Ранее по теме: Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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