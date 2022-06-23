Главврач Домодедовской ЦРБ: друзья привезли Шатунова в состоянии клинической смерти

По его словам, артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало «совсем плохо», инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу. «Причиной смерти послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», — заключил главврач.