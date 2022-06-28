В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

За такое правонарушение суд может назначить штраф, административный арест и обязательные работы. По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 г. за вождение после лишения прав наказали 94 400 россиян – на 9% больше в годовом выражении. Из них 37 900 получили административный арест, 22 600 – обязательные работы, а 33 800 – штрафы на сумму более 1 млрд руб. Согласно отчетам департамента за 2020-2021 гг., россияне оплачивают только 24-26% штрафов по этой статье КоАП.