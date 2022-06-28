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В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили отменить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения для их злостных нарушителей, такие поправки предложили внести в законопроект, который ужесточает ответственность за вождение автомобиля после лишения прав, сообщил «Коммерсантъ».

В случае отмены такой скидки нарушителям придется уплатить штраф полностью: 30 000 руб. за вождение автомобиля после лишения прав и 100 000 руб. за повторное такое нарушение. Скидку на штрафы за нарушение ПДД в 50% ввели в 2014 г. При этом скидка не действует на штрафы за пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и др.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина пояснила изданию, что такая поправка связана с повышенной степенью опасности подобных правонарушений, потому что водитель нарушает судебный запрет на вождение.

За такое правонарушение суд может назначить штраф, административный арест и обязательные работы. По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 г. за вождение после лишения прав наказали 94 400 россиян – на 9% больше в годовом выражении. Из них 37 900 получили административный арест, 22 600 – обязательные работы, а 33 800 – штрафы на сумму более 1 млрд руб. Согласно отчетам департамента за 2020-2021 гг., россияне оплачивают только 24-26% штрафов по этой статье КоАП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных