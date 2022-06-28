В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД
Депутаты Госдумы предложили отменить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения для их злостных нарушителей, такие поправки предложили внести в законопроект, который ужесточает ответственность за вождение автомобиля после лишения прав, сообщил «Коммерсантъ».
В случае отмены такой скидки нарушителям придется уплатить штраф полностью: 30 000 руб. за вождение автомобиля после лишения прав и 100 000 руб. за повторное такое нарушение. Скидку на штрафы за нарушение ПДД в 50% ввели в 2014 г. При этом скидка не действует на штрафы за пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и др.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина пояснила изданию, что такая поправка связана с повышенной степенью опасности подобных правонарушений, потому что водитель нарушает судебный запрет на вождение.
За такое правонарушение суд может назначить штраф, административный арест и обязательные работы. По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 г. за вождение после лишения прав наказали 94 400 россиян – на 9% больше в годовом выражении. Из них 37 900 получили административный арест, 22 600 – обязательные работы, а 33 800 – штрафы на сумму более 1 млрд руб. Согласно отчетам департамента за 2020-2021 гг., россияне оплачивают только 24-26% штрафов по этой статье КоАП.