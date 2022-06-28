Мошенники начали звонить от имени сотовых операторов
Мошенники начали звонить клиентам российских банков под видом службы поддержки сотовых операторов: они вынуждают потенциальных жертв настроить переадресацию СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк, сообщила пресс-служба ВТБ.
«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона», — рассказали в банке.
Злоумышленники просят жертву набрать на телефоне USSD-команду (комбинация цифр и символов и номера телефона) якобы для предотвращения распространения личных данных. С помощью этой команды жертва сама меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер телефона мошенника.
Затем мошенники могут снова позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом. Однако на самом деле злоумышленники получают коды из СМС и могут похитить деньги с банковских счетов через онлайн-банк.
Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рекомендовал россиянам установить на смартфоны определители номера, которые помогут определить мошеннические звонки, или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При малейшем сомнении стоит прекратить разговор, который покажется человеку подозрительным, добавил он.