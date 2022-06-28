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Мошенники начали звонить от имени сотовых операторов

Ведомости

Мошенники начали звонить клиентам российских банков под видом службы поддержки сотовых операторов: они вынуждают потенциальных жертв настроить переадресацию СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк, сообщила пресс-служба ВТБ.

«ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона», — рассказали в банке.

Злоумышленники просят жертву набрать на телефоне USSD-команду (комбинация цифр и символов и номера телефона) якобы для предотвращения распространения личных данных. С помощью этой команды жертва сама меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер телефона мошенника.

Затем мошенники могут снова позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом. Однако на самом деле злоумышленники получают коды из СМС и могут похитить деньги с банковских счетов через онлайн-банк.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рекомендовал россиянам установить на смартфоны определители номера, которые помогут определить мошеннические звонки, или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При малейшем сомнении стоит прекратить разговор, который покажется человеку подозрительным, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных