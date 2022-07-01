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Суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемых в убийстве девочки в Костроме

Ведомости

Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Приговором суда осужденным Герасимову Денису и Белякову Вадиму назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждому», — говорится в сообщении ведомства.

В начале января стало известно об исчезновении пятилетней девочки в Костроме. Пропавшего ребенка искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет — Вадима Белякова и Дениса Герасимова — оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка.

Согласно заключениям комиссии экспертов, полученным в ходе расследования данного уголовного дела, оба преступника признаны вменяемыми. Расследование данного уголовного дела находилось на постоянном контроле в центральном аппарате СК РФ.

В конце января президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре прошлого года после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Ранее по теме: Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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