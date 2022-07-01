Суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемых в убийстве девочки в Костроме
Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.
«Приговором суда осужденным Герасимову Денису и Белякову Вадиму назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждому», — говорится в сообщении ведомства.
В начале января стало известно об исчезновении пятилетней девочки в Костроме. Пропавшего ребенка искали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Позднее ее тело нашли в комнате одного из общежитий города. На следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет — Вадима Белякова и Дениса Герасимова — оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка.
Согласно заключениям комиссии экспертов, полученным в ходе расследования данного уголовного дела, оба преступника признаны вменяемыми. Расследование данного уголовного дела находилось на постоянном контроле в центральном аппарате СК РФ.
В конце января президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре прошлого года после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.