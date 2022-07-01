Захарова оценила включение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО

Ранее сегодня процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В заявлении говорилось, что украинский борщ — это национальный вариант борща, который популярен в различных странах региона. Блюдо является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни Украины.