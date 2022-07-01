Захарова оценила включение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
При первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.
«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим всё русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца Груневега, 1584 -1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — написала Захарова.
Ранее сегодня процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В заявлении говорилось, что украинский борщ — это национальный вариант борща, который популярен в различных странах региона. Блюдо является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни Украины.
Борщ присоединяется к трем элементам Украины в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди других — Петриковская роспись (2013), Казацкие песни Днепропетровской области (2016) и Косовская керамика, связанная с народностью гуцулов (2019).