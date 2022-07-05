«РИА Новости»: ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Мау попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Свою вину он не признал. В ходе рассмотрения ходатайства следователь рассказал, что Мау купил билеты в Турцию на 2 июля, поэтому ему нельзя выбрать более мягкую меру наказания, чем домашний арест. По решению Тверского суда ректор отправлен под домашний арест до 7 августа, его защита обжаловала эту меру.