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«РИА Новости»: ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

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Следователи управления МВД предъявили ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение по двум эпизодам мошенничества, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ущерб от противоправных действий ректора может превысить 40 млн руб., ему также могут вменить в вину третий эпизод мошенничества.

Первый эпизод связан с хищением более 20 млн руб. при организации фиктивного трудоустройства в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. Второй эпизод в деле также связан с фиктивным трудоустройством сотрудника ведомства, отмечает собеседник.

«Кроме того, сейчас следователи ведут работу по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 млн руб.», — отметил источник, добавив, что таким образом ущерб от действий ректора превысит 40 млн руб.

30 июня МВД сообщило о задержании Мау по делу о хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.

Мау попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Свою вину он не признал. В ходе рассмотрения ходатайства следователь рассказал, что Мау купил билеты в Турцию на 2 июля, поэтому ему нельзя выбрать более мягкую меру наказания, чем домашний арест. По решению Тверского суда ректор отправлен под домашний арест до 7 августа, его защита обжаловала эту меру.

Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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