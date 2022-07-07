Суд арестовал директора научного центра академии ракетных и артиллерийских наук
Басманный суд Москвы отправил под арест до конца августа 2022 г. директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Грудзинский подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «Басманным районным судом г. Москвы 06 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ – Грудзинского Андрея до 22 августа 2022 года», – говорится в сообщении.
По словам источника, близкого к РАРАН, под руководством Грудзинского выполнялось несколько научно-исследовательских работ (НИР) в отношении облика перспективных образцов артиллерии и ракетной техники, и уголовное дело связано с хищениями при выполнении одной из таких НИР. «Ведомости» направили запрос в СКР.
РАРАН – общественно-государственная организация, которая занимается оценками перспективных вооружений, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом практически все финансирование по этим работам – государственное в рамках гособоронзаказа, добавляет главный редактор журнала «Арсенал Отечества Виктор Мураховский.
Фактически эффективность РАРАН для решения задач создания перспективных образцов вооружений вызывает вопросы, главным образом эта организация – место работы для заслуженных отставников, говорит источник, близкий к Минобороны.
6 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 72-летнего Юрия Пивоварова по подозрению в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщила «Ведомостям» его адвокат Ксения Карпинская. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило якобы фиктивное трудоустройство в ИНИОН двух сотрудников и растрата бюджетных средств на сумму, превышающую 1 млн руб.
В этот же день следователи СУ СК России по Московской области предъявили обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере проректору – директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Залиму Керефову.
30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. По словам правоохранителей, Мау стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве, которое было возбуждено ранее в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др. Позже, 5 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что следователи управления МВД предъявили Мау обвинение по двум эпизодам мошенничества.
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