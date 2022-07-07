Суд арестовал директора научного центра академии ракетных и артиллерийских наук

30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. По словам правоохранителей, Мау стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве, которое было возбуждено ранее в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др. Позже, 5 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что следователи управления МВД предъявили Мау обвинение по двум эпизодам мошенничества.