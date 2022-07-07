Врио ректора РАНХиГС назначили проректора Назарова
Врио ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы назначили проректора Максима Назарова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза. В пресс-службе отметили, что академия работает в штатном режиме.
«На настоящий момент временно исполняющим обязанности на время отсутствия ректора РАНХиГС является проректор Академии Максим Назаров. Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются», — сообщили в академии.
30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.
Мау не признал вину и попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества и могут обвинить по третьему эпизоду. Ущерб от противоправных действий Мау может превысить 40 млн руб.