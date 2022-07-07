Врио ректора РАНХиГС назначили проректора Назарова

Мау не признал вину и попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества и могут обвинить по третьему эпизоду. Ущерб от противоправных действий Мау может превысить 40 млн руб.