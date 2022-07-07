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Врио ректора РАНХиГС назначили проректора Назарова

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Врио ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы назначили проректора Максима Назарова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза. В пресс-службе отметили, что академия работает в штатном режиме.

«На настоящий момент временно исполняющим обязанности на время отсутствия ректора РАНХиГС является проректор Академии Максим Назаров. Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются», — сообщили в академии.

30 июня МВД сообщило о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.

Мау не признал вину и попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. По данным источника «РИА Новости», Мау предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества и могут обвинить по третьему эпизоду. Ущерб от противоправных действий Мау может превысить 40 млн руб.

Ранее по теме: «РИА Новости»: ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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