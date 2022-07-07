Экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации еще одного убийства

В сентябре 2021 г. Свердловский районный суд в Красноярске приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию убийств. Жертвами стали два члена преступной группировки Быкова — Александр Наумов и Кирилл Войтенко. Причиной, как утверждает следствие, стало то, что Быков и Наумов вступили в спор по поводу несправедливого распределения доходов. После этой ситуации машина бывшего депутата оказалась взломана, в связи с чем Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий друг Войтенко. После данного случая, считает следствие, Быков принял решение убить обоих.