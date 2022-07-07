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Экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации еще одного убийства

Ведомости

Бывшему депутату из Красноярска Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также обвинение в убийстве 48-летнего жителя Красноярска по ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.

В СКР убеждены, что Быков в период с января 1997-го по 19 июня 2002 г. руководил преступным сообществом. Также в 1998 г. он организовал убийство криминального авторитета Владимира Филиппова (Филиппа), склонив к нему участников ОПС. Изначально по данному делу Быкову инкриминировалось только подстрекательство к убийству по ст. 33, ст. 105 УК РФ.

Экс-депутат не признает своей вины.

В сентябре 2021 г. Свердловский районный суд в Красноярске приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию убийств. Жертвами стали два члена преступной группировки Быкова — Александр Наумов и Кирилл Войтенко. Причиной, как утверждает следствие, стало то, что Быков и Наумов вступили в спор по поводу несправедливого распределения доходов. После этой ситуации машина бывшего депутата оказалась взломана, в связи с чем Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий друг Войтенко. После данного случая, считает следствие, Быков принял решение убить обоих.

Арестовали Быкова в мае 2020 г. У него уже была судимость, в 2002 г. он был приговорен к 6,5 года колонии за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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