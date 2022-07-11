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Общество

В правительстве предложили разрешить провозить в салоне самолета животных до 10 кг

Ведомости

Аппарат правительства и управление делами президента России по работе с обращениями граждан предложили Минтрансу повысить норму провоза животных в салоне самолета до 10 кг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письма ведомств. Поводом стали обращения россиян.

Сейчас большинство российских авиакомпаний разрешает перевозить в салоне самолета животных весом до 8 кг — такие нормы установили «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и др. «Победа» установила лимиты только по размеру переноски. S7 и Utair разрешают перевозить в салоне питомцев весом до 10 кг, а Smartavia - до 12 кг.

В июне прошлого года «Аэрофлот» отменил правило «один пассажир — одно животное» и разрешил перевозить одновременно трех питомцев. Также перевозчик снял ограничения на перевозку собак брахицефальных пород (мопсов, боксеров, бульдогов и т. д.) и сократил список потенциально опасных пород собак, которых запрещено перевозить.

В сентябре 2021 г. Utair разрешил перевозить кошек и собак у иллюминатора на пассажирском сидении рядом с хозяином. Для этого пассажир должен будет оформить два билета — для себя и питомца. Для безопасности животное нужно будет поместить в жесткий контейнер размером 55х40х40 см с «надежным замком», вес животного с переноской не должен превышать 20 кг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных