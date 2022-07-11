В правительстве предложили разрешить провозить в салоне самолета животных до 10 кг

В сентябре 2021 г. Utair разрешил перевозить кошек и собак у иллюминатора на пассажирском сидении рядом с хозяином. Для этого пассажир должен будет оформить два билета — для себя и питомца. Для безопасности животное нужно будет поместить в жесткий контейнер размером 55х40х40 см с «надежным замком», вес животного с переноской не должен превышать 20 кг.