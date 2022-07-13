В Минпромторге рассказали о пользе для глаз небеленой офисной бумаги

Бочаров рассказал, что сейчас спрос на небеленую бумагу гораздо выше, чем на беленую, при этом фактурная бумага более экологичная и наносит меньше вреда экологии России. Замминистра подчеркнул, что спекулятивный спрос на бумагу, который начался в марте, был закрыт в конце мая.