В Минпромторге рассказали о пользе для глаз небеленой офисной бумаги
Небеленая офисная бумага российского производства полезна для глаз человека, в отличие от беленой, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на совете по вопросам развития лесного комплекса.
«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», — рассказал Бочаров (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что стоимость такой фактурной бумаги падает. »Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», - подчеркнул Бочаров. Он напомнил, что из-за санкций компании из Финляндии перестали поставлять в Россию химикаты для отбеливания бумаги, однако Светлогорские, Кондопожские и Туринские ЦБК смогли адаптироваться и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.
Бочаров рассказал, что сейчас спрос на небеленую бумагу гораздо выше, чем на беленую, при этом фактурная бумага более экологичная и наносит меньше вреда экологии России. Замминистра подчеркнул, что спекулятивный спрос на бумагу, который начался в марте, был закрыт в конце мая.
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