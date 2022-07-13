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Общество

В Минпромторге рассказали о пользе для глаз небеленой офисной бумаги

Ведомости

Небеленая офисная бумага российского производства полезна для глаз человека, в отличие от беленой, сообщил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров на совете по вопросам развития лесного комплекса. 

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», — рассказал Бочаров (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что стоимость такой фактурной бумаги падает. »Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», - подчеркнул Бочаров. Он напомнил, что из-за санкций компании из Финляндии перестали поставлять в Россию химикаты для отбеливания бумаги, однако Светлогорские, Кондопожские и Туринские ЦБК смогли адаптироваться и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя. 

Бочаров рассказал, что сейчас спрос на небеленую бумагу гораздо выше, чем на беленую, при этом фактурная бумага более экологичная и наносит меньше вреда экологии России. Замминистра подчеркнул, что спекулятивный спрос на бумагу, который начался в марте, был закрыт в конце мая.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper. В мае об уходе из России заявили компании Mondi и Sylvamo (бренд SvetoCopy).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных