Аксенов сообщил о падении турпотока в Крым в июне на 40%

Ранее власти Крыма спрогнозировали, что в 2022 г. туристический поток может сократиться на 30-50% по сравнению с рекордным прошлым годом, когда полуостров посетили 9,5 млн человек. После начала спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Симферополь. Министр транспорта Валерий Савельев рассказал, что министерство прорабатывает открытие рейсов в Крым с Минобороны, и как только это будет возможно, аэропорт откроется.