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Аксенов сообщил о падении турпотока в Крым в июне на 40%

Ведомости

Туристический поток в Крым в июне 2022 г. сократился на 40% в годовом выражении, всего за месяц на полуострове отдохнули 815 000 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, — 815 000 отдыхающих. По сравнению с прошлым годом — меньше на 40%, с 2019-м — всего на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся», — рассказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что власти региона анализируют туристические показатели и прорабатывают меры поддержки. Доклад руководству страны будет готов к 10 августа, добавил он. 

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, количество туристов снизилось не во всех средствах размещения, некоторые из них загружены на 80%. «Мы рассчитываем, что благодаря всем принимаемым мерам и на федеральном уровне, и на региональном падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%. Окончательные выводы делать рано», — подчеркнула Догузова.

Ранее власти Крыма спрогнозировали, что в 2022 г. туристический поток может сократиться на 30-50% по сравнению с рекордным прошлым годом, когда полуостров посетили 9,5 млн человек. После начала спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Симферополь. Министр транспорта Валерий Савельев рассказал, что министерство прорабатывает открытие рейсов в Крым с Минобороны, и как только это будет возможно, аэропорт откроется. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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