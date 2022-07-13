Аксенов сообщил о падении турпотока в Крым в июне на 40%
Туристический поток в Крым в июне 2022 г. сократился на 40% в годовом выражении, всего за месяц на полуострове отдохнули 815 000 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«По июню мы брали динамику, анализируя только коллективные средства размещения без частного сектора, — 815 000 отдыхающих. По сравнению с прошлым годом — меньше на 40%, с 2019-м — всего на 12%. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся», — рассказал Аксенов (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что власти региона анализируют туристические показатели и прорабатывают меры поддержки. Доклад руководству страны будет готов к 10 августа, добавил он.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, количество туристов снизилось не во всех средствах размещения, некоторые из них загружены на 80%. «Мы рассчитываем, что благодаря всем принимаемым мерам и на федеральном уровне, и на региональном падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%. Окончательные выводы делать рано», — подчеркнула Догузова.
Ранее власти Крыма спрогнозировали, что в 2022 г. туристический поток может сократиться на 30-50% по сравнению с рекордным прошлым годом, когда полуостров посетили 9,5 млн человек. После начала спецоперации на Украине Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Симферополь. Министр транспорта Валерий Савельев рассказал, что министерство прорабатывает открытие рейсов в Крым с Минобороны, и как только это будет возможно, аэропорт откроется.
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