ВОЗ призвала власти всех стран ввести масочный режим из-за коронавируса

На прошедшем 6 июля брифинге Гебрейесус рассказал, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75.