ВОЗ призвала власти всех стран ввести масочный режим из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вновь ввести масочный режим из-за коронавируса, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По словам Гебрейесуса, пандемия «далека от завершения», несмотря на то что многие страны полностью сняли все коронавирусные ограничения благодаря вакцинации населения. Подварианты омикрон-штамма все еще вызывают новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру, подчеркнул он.
«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», – сказал Гебрейесус.
Поэтому глава ВОЗ призвал правительства внедрить «проверенные» методы борьбы с пандемией – ношение масок, улучшенная вентиляция, программы тестирования и лечения.
На прошедшем 6 июля брифинге Гебрейесус рассказал, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75.
2 июля Роспотребнадзор отменил в России действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Позже, 4 июля, оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить и временные ограничения на въезд в Россию.
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