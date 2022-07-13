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ВОЗ призвала власти всех стран ввести масочный режим из-за коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вновь ввести масочный режим из-за коронавируса, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, пандемия «далека от завершения», несмотря на то что многие страны полностью сняли все коронавирусные ограничения благодаря вакцинации населения. Подварианты омикрон-штамма все еще вызывают новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру, подчеркнул он.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», – сказал Гебрейесус.

Поэтому глава ВОЗ призвал правительства внедрить «проверенные» методы борьбы с пандемией – ношение масок, улучшенная вентиляция, программы тестирования и лечения.

На прошедшем 6 июля брифинге Гебрейесус рассказал, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75.

2 июля Роспотребнадзор отменил в России действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Позже, 4 июля, оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить и временные ограничения на въезд в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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