Кроноцкий заповедник приостановит научную и экскурсионную деятельность

Городской суд Петропавловска-Камчатского 15 июля признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения 455 млн руб., выделенных из государственного бюджета на очистку территории. Они были взяты под стражу в зале суда. Им грозят тюремные сроки (от 3 до 5,5 лет лишения свободы). Суд установил, что фигуранты уголовного дела в 2015–2016 гг. создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории».