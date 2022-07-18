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Общество

Кроноцкий заповедник приостановит научную и экскурсионную деятельность

Ведомости

Кроноцкий государственный заповедник на Камчатке приостановит экскурсионную и научно-исследовательскую деятельность из-за нахождения под стражей ключевых сотрудников, сообщили в пресс-службе организации. Деятельность будет приостановлена в трех особо охраняемых природных территориях. Под его управлением организации, помимо Кроноцкого, также находятся Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник.  

«Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», – говорится в сообщении пресс-службы.

Городской суд Петропавловска-Камчатского 15 июля признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения 455 млн руб., выделенных из государственного бюджета на очистку территории. Они были взяты под стражу в зале суда. Им грозят тюремные сроки (от 3 до 5,5 лет лишения свободы). Суд установил, что фигуранты уголовного дела в 2015–2016 гг. создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории».

Ранее директор заповедника Петр Шпиленок сообщал «Ведомостям», что заповедник находится в чрезвычайном положении и не может полноценно функционировать, поскольку «отправленные в тюрьму специалисты отвечали за важнейшие направления работы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных