Кроноцкий заповедник приостановит научную и экскурсионную деятельность
Кроноцкий государственный заповедник на Камчатке приостановит экскурсионную и научно-исследовательскую деятельность из-за нахождения под стражей ключевых сотрудников, сообщили в пресс-службе организации. Деятельность будет приостановлена в трех особо охраняемых природных территориях. Под его управлением организации, помимо Кроноцкого, также находятся Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник.
«Вынужденное решение было принято в связи с заключением в СИЗО ключевых сотрудников природоохранной организации. Трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением. Сейчас учреждение ищет способы восстановить работу по пострадавшим направлениям», – говорится в сообщении пресс-службы.
Городской суд Петропавловска-Камчатского 15 июля признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения 455 млн руб., выделенных из государственного бюджета на очистку территории. Они были взяты под стражу в зале суда. Им грозят тюремные сроки (от 3 до 5,5 лет лишения свободы). Суд установил, что фигуранты уголовного дела в 2015–2016 гг. создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории».
Ранее директор заповедника Петр Шпиленок сообщал «Ведомостям», что заповедник находится в чрезвычайном положении и не может полноценно функционировать, поскольку «отправленные в тюрьму специалисты отвечали за важнейшие направления работы».
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