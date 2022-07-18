В Ленинградской области вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку

29 июня сообщалось, что в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате инцидента никто не погиб, однако несколько находившихся на борту людей получили ранения. Катастрофа произошла в 15.30 по московскому времени во время устранения лесного пожара в тайге. На борту вертолета находились члены экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны».