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В Ленинградской области вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку

Ведомости

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета, в результате никто не погиб, сообщила пресс-служба Северо-западного округа Росгвардии. «РИА Новости» добавили, что речь идет о вертолете Ми-8. 

«Выполняя учебно-тренировочный полет, вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, погибших нет. Разрушений на земле тоже нет», — рассказали в ведомстве.

29 июня сообщалось, что в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате инцидента никто не погиб, однако несколько находившихся на борту людей получили ранения. Катастрофа произошла в 15.30 по московскому времени во время устранения лесного пожара в тайге. На борту вертолета находились члены экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных