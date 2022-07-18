H&M откроет магазины для распродажи 1 августа
Крупнейший мировой ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) начнет открывать свои магазины в России для проведения распродажи с 1 августа, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее компания заявила о полном сворачивании российского бизнеса. В документе указано, что торговая сеть не может продолжать деятельность в России из-за «операционных проблем и непредсказуемого будущего».
По оценкам компании, полный уход с российского рынка повлечет за собой затраты в размере 2 млрд шведских крон (примерно $192 млн). В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), Marks & Spencer, Nike, Adidas и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.
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