«Интерфакс» сообщил о скорой отставке руководителя «Росгосстраха» Гальперина

Гальперин работал в «Росгосстрахе» с 2002 по 2008 г. на посту исполнительного вице-президента, он курировал финансовый блок, развитие сети, а также операционную деятельность. После чего Гальперин покинул свой пост и стал гендиректором ВТБ «Страхование». В июле 2019 г. он вернулся в «Росгосстрах», где был назначен гендиректором.