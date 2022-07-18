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«Интерфакс» сообщил о скорой отставке руководителя «Росгосстраха» Гальперина

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Гендиректор и председатель правления «Росгосстраха» Геннадий Гальперин покинет свой пост, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке.

По словам источника, исполняющим обязанности на посту главы компании готовится стать заместитель генерального директора по операционной работе «Росгосстраха» Максим Шепелев. Он работает в компании с 2017 г.

Источник агентства также отмечает, что Гальперин уже подал заявление об уходе, «вопрос планируется к обсуждению на заседании совета директоров компании во вторник». Эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе «Росгосстраха». 

Уход Гальперина может быть связан с подготовкой сделки по продаже материнского банка «Открытие», а также ряда активов этой группы, добавляет собеседник агентства. 

Гальперин работал в «Росгосстрахе» с 2002 по 2008 г. на посту исполнительного вице-президента, он курировал финансовый блок, развитие сети, а также операционную деятельность. После чего Гальперин покинул свой пост и стал гендиректором ВТБ «Страхование». В июле 2019 г. он вернулся в «Росгосстрах», где был назначен гендиректором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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