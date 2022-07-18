Путин освободил от обязанностей уполномоченного России при ЕСПЧ Виноградова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от функций уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Виноградова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека», — говорится в сообщении. Указ вступает в силу с момента подписания.
Виноградов исполнял функции уполномоченного при ЕСПЧ с 8 июля 2021 г. До него эти функции исполнял заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.
7 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о неисполнении в России постановлений ЕСПЧ. Ко второму чтению в проекты были внесены поправки, согласно которым не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 г., когда Россия объявила о выходе из Совета Европы. Выплаты по решениям, принятым до 15 марта, будут производится только на счета в российских банках и в рублях, также будет закреплено верховенство решений российских судов над постановлениями ЕСПЧ. Позднее, 11 июня, Путин подписал законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ.
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