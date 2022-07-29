Путин рекомендовал московским властям назвать одну из улиц в честь Ирины Антоновой

«Отмечая большой вклад И. А. Антоновой в развитие российской культуры и музейного дела... постановляю: рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении имени И. А. Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети г. Москвы», – говорится в указе.