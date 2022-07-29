Путин рекомендовал московским властям назвать одну из улиц в честь Ирины Антоновой
Президент России подписал указ об увековечивании памяти бывшего директора и президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Отмечая большой вклад И. А. Антоновой в развитие российской культуры и музейного дела... постановляю: рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении имени И. А. Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети г. Москвы», – говорится в указе.
Кроме того, Путин поручил правительству России учредить персональную стипендию имени Антоновой для студентов, обучающихся по направлениям «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «история искусств».
Антонова умерла 1 декабря 2020 г. на 99-м году жизни после заражения коронавирусом. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище.
Она занимала пост директора Музея изобразительных искусств им. Пушкина с 1961 по 2013 г. После отставки ее назначили на должность президента музея. Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество наград.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.