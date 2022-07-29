Газета
Общество

Путин рекомендовал московским властям назвать одну из улиц в честь Ирины Антоновой

Ведомости

Президент России подписал указ об увековечивании памяти бывшего директора и президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Отмечая большой вклад И. А. Антоновой в развитие российской культуры и музейного дела... постановляю: рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении имени И. А. Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети г. Москвы», – говорится в указе.

Кроме того, Путин поручил правительству России учредить персональную стипендию имени Антоновой для студентов, обучающихся по направлениям «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «история искусств».

Антонова умерла 1 декабря 2020 г. на 99-м году жизни после заражения коронавирусом. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище.

Она занимала пост директора Музея изобразительных искусств им. Пушкина с 1961 по 2013 г. После отставки ее назначили на должность президента музея. Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имеет множество наград.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных