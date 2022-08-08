В МЧС ввели новую должность замминистра — руководителя аппарата министра

24 мая Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова для предварительных консультаций перед назначением его на должность главы МЧС. На следующий день он официально вступил в должность. Предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, занимавший пост с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае.