В МЧС ввели новую должность замминистра — руководителя аппарата министра
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в МЧС вводится новая должность заместителя министра – руководителя аппарата министра, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что у главы МЧС останется девять заместителей министра. Должность может быть занята как военным с предельной должностью генерал-полковника, так и федеральным государственным гражданским служащим.
В июле Путин также подписал указ, который увеличил чисто вице-премьеров в правительстве с 10 до 11 человек. В итоге пост 11-го вице-премьера занял глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
24 мая Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова для предварительных консультаций перед назначением его на должность главы МЧС. На следующий день он официально вступил в должность. Предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, занимавший пост с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае.
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