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В МЧС ввели новую должность замминистра — руководителя аппарата министра

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в МЧС вводится новая должность заместителя министра – руководителя аппарата министра, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что у главы МЧС останется девять заместителей министра. Должность может быть занята как военным с предельной должностью генерал-полковника, так и федеральным государственным гражданским служащим.

В июле Путин также подписал указ, который увеличил чисто вице-премьеров в правительстве с 10 до 11 человек. В итоге пост 11-го вице-премьера занял глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

24 мая Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова для предварительных консультаций перед назначением его на должность главы МЧС. На следующий день он официально вступил в должность. Предыдущий министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, занимавший пост с 2018 г., погиб 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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