В России возбудили еще одно дело о государственной измене
В России новым фигурантом дела по ст. 275 («Государственная измена») стал россиянин Титов А. В., следует из картотеки официального портала судов общей юрисдикции города Москвы. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ему ареста.
По ст. 275 Титову грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб. Дело было зарегистрировано 4 августа. Другой информации по делу пока что нет.
Ранее, 5 августа, по делу о государственной измене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Россиянин работал в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения института. В начале июля в том же институте был арестован главный научный сотрудник Анатолий Маслов, которого отправили в СИЗО в Лефортово. Он занимался работами в области динамики вязкого газа. От научного руководителя института Василия Фомина стало известно, что Маслов контактировал с коллегами из США, Китая и Германии.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.
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