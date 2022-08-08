Газета
Общество

В России возбудили еще одно дело о государственной измене

Ведомости

В России новым фигурантом дела по ст. 275 («Государственная измена») стал россиянин Титов А. В., следует из картотеки официального портала судов общей юрисдикции города Москвы. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ему ареста.

По ст. 275 Титову грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб. Дело было зарегистрировано 4 августа. Другой информации по делу пока что нет.

Ранее, 5 августа, по делу о государственной измене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Россиянин работал в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения института. В начале июля в том же институте был арестован главный научный сотрудник Анатолий Маслов, которого отправили в СИЗО в Лефортово. Он занимался работами в области динамики вязкого газа. От научного руководителя института Василия Фомина стало известно, что Маслов контактировал с коллегами из США, Китая и Германии.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных