В России возбудили еще одно дело о государственной измене

Ранее, 5 августа, по делу о государственной измене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Россиянин работал в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения института. В начале июля в том же институте был арестован главный научный сотрудник Анатолий Маслов, которого отправили в СИЗО в Лефортово. Он занимался работами в области динамики вязкого газа. От научного руководителя института Василия Фомина стало известно, что Маслов контактировал с коллегами из США, Китая и Германии.