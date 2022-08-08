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Общество

Генпрокуратура проверит ПФР из-за массовых отказов в выплатах для семей с детьми

Ведомости

Генпрокуратура начала проверку в отношении Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с неправомерными отказами в социальных выплатах на детей в региональных подразделениях фонда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова ранее была проведена проверка в отделении ПФР по Краснодарскому краю по обращению жителей, оспаривающих отказ в предоставлении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Предлогом для отказа послужил доход, превышающий прожиточный минимум в крае. «Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура Краснодарского края вынесла местному отделению ПФР представление, три должностных лица фонда привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее выданные отказы были пересмотрены, а семьям назначены выплаты. В связи с допущенной ошибкой всего было выявлено 1048 неправомерных решений.

«Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка деятельности Пенсионного фонда России», – уточняется в сообщении ведомства. Проверка будет касаться исполнения законодательства при заключении и выполнении госконтрактов на развитие информационных систем, оператором которых выступает ПФР.

Как ранее писали «Ведомости», по данным Минфина, к 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. При этом из них было одобрено только 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Их заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия: деньги предусмотрены исключительно для малообеспеченных, семьи с высоким достатком в соответствии с принципом так называемого социального казначейства, запущенного в 2020 г., на них претендовать не могут.

О выплатах для семей с детьми, имеющих небольшой доход, президент России Владимир Путин объявил 8 марта 2022 г. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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