Генпрокуратура проверит ПФР из-за массовых отказов в выплатах для семей с детьми
Генпрокуратура начала проверку в отношении Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с неправомерными отказами в социальных выплатах на детей в региональных подразделениях фонда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По поручению генпрокурора России Игоря Краснова ранее была проведена проверка в отделении ПФР по Краснодарскому краю по обращению жителей, оспаривающих отказ в предоставлении ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Предлогом для отказа послужил доход, превышающий прожиточный минимум в крае. «Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Прокуратура Краснодарского края вынесла местному отделению ПФР представление, три должностных лица фонда привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее выданные отказы были пересмотрены, а семьям назначены выплаты. В связи с допущенной ошибкой всего было выявлено 1048 неправомерных решений.
«Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка деятельности Пенсионного фонда России», – уточняется в сообщении ведомства. Проверка будет касаться исполнения законодательства при заключении и выполнении госконтрактов на развитие информационных систем, оператором которых выступает ПФР.
Как ранее писали «Ведомости», по данным Минфина, к 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. При этом из них было одобрено только 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Их заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия: деньги предусмотрены исключительно для малообеспеченных, семьи с высоким достатком в соответствии с принципом так называемого социального казначейства, запущенного в 2020 г., на них претендовать не могут.
О выплатах для семей с детьми, имеющих небольшой доход, президент России Владимир Путин объявил 8 марта 2022 г. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).