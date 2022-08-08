Генпрокуратура проверит ПФР из-за массовых отказов в выплатах для семей с детьми

Как ранее писали «Ведомости», по данным Минфина, к 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. При этом из них было одобрено только 1,9 млн, а отказы получили 2,6 млн семей (57,5%). Их заявки были отклонены из-за несоответствия критериям получения пособия: деньги предусмотрены исключительно для малообеспеченных, семьи с высоким достатком в соответствии с принципом так называемого социального казначейства, запущенного в 2020 г., на них претендовать не могут.