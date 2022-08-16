Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 23 августа
Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлено до 23 августа 03:45 мск. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали более 20 раз. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 17 августа.
11 аэропортов остаются закрытыми уже более пяти месяцев. 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство просит выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделило 3,1 млрд руб.
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