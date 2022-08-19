Минздрав России пообещал содействовать следствию по делу Евгения Брюна
В Минздраве России заявили, что окажут необходимое содействие следствию по делу ранее задержанного по подозрению в мошенничестве Евгения Брюна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», – сказано в сообщении.
Ранее несколько изданий сообщили, что Брюн был задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы по подозрению в мошенничестве и находится на допросе. Как сообщал РБК, его и вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.