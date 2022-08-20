Путин проведет заседание наблюдательного совета движения детей и молодежи 1 сентября
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет первое заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, сообщил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.
«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь — на "Машуке", а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», — сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук» (цитата по ТАСС).
О том, что Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое движение детей и молодежи, со ссылкой на источники сообщал 16 мая РБК. Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» (РСВ) поддержал российский президент. С такой просьбой к нему обратилась школьница из Севастополя.
Законопроект о создании движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерии. Сообщалось, что в движении смогут участвовать дети от 6 лет. У него будут первичные, местные и региональные отделения. В документах к законопроекту говорилось, что его принятие позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи.
В середине июля Путин подписал закон о создании детско-молодежного движения, позднее глава государства согласился возглавить наблюдательный совет «Большой перемены».
Минпросвещения разработало проект постановления правительства, которое определяет один из источников финансирования российского движения детей и молодежи. Ведомство предлагает добавить движение в перечень организаций, которые получают средства за счет грантов в форме субсидий на господдержку развития образования. Средства, которые будут выделяться за счет проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», пойдут на финансирование воспитательной работы движения и «увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность организации».