Путин проведет заседание наблюдательного совета движения детей и молодежи 1 сентября

Законопроект о создании движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерии. Сообщалось, что в движении смогут участвовать дети от 6 лет. У него будут первичные, местные и региональные отделения. В документах к законопроекту говорилось, что его принятие позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи.