СК планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дугиной

Следователи начали проводить обыски в квартире, где проживала Вовк со своей дочерью. В СК напомнили, что ее квартира находилась в том же доме, где проживала Дугина. «В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования», — отметили в СК, добавив, что следствие также нашло гараж, который снимала Вовк.