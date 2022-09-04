Спасатели не смогли добраться до места гибели туристов на Ключевском вулкане

По данным пресс-службы краевого правительства, 30 августа на вулкан выдвинулась группа из 12 человек, среди которых были туристы и два гида. Большинство из них приехали из других регионов страны. «По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.