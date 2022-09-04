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Общество

Спасатели не смогли добраться до места гибели туристов на Ключевском вулкане

Ведомости

Вертолет со спасателями не смог приземлиться 4 сентября на Ключевском вулкане из-за штормового ветра. Сотрудники экстренных служб должны были высадиться на высоте 3300 м, чтобы начать восхождение к группе туристов, застрявшей выше по склону, сообщает «РИА Новости».

«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 м, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 м в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», — приводит агентство сообщение пресс-службы Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Утром в понедельник вертолет МЧС России снова попробует доставить спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в учреждении.

О гибели людей стало известно 3 сентября, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он рассказал, что пятеро туристов погибли на высоте почти 4200 м, гид в составе группы сломал ногу. Позже поступила информация, что число погибших выросло до шести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов. В субботу на место происшествия направлен вертолет экстренных служб, но он не смог приземлиться из-за густой облачности.

По данным пресс-службы краевого правительства, 30 августа на вулкан выдвинулась группа из 12 человек, среди которых были туристы и два гида. Большинство из них приехали из других регионов страны. «По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.

После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать тела погибших, отметили в пресс-службе правительства региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных