Спасатели не смогли добраться до места гибели туристов на Ключевском вулкане
Вертолет со спасателями не смог приземлиться 4 сентября на Ключевском вулкане из-за штормового ветра. Сотрудники экстренных служб должны были высадиться на высоте 3300 м, чтобы начать восхождение к группе туристов, застрявшей выше по склону, сообщает «РИА Новости».
«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 м, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 м в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», — приводит агентство сообщение пресс-службы Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.
Утром в понедельник вертолет МЧС России снова попробует доставить спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение, уточнили в учреждении.
О гибели людей стало известно 3 сентября, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он рассказал, что пятеро туристов погибли на высоте почти 4200 м, гид в составе группы сломал ногу. Позже поступила информация, что число погибших выросло до шести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов. В субботу на место происшествия направлен вертолет экстренных служб, но он не смог приземлиться из-за густой облачности.
По данным пресс-службы краевого правительства, 30 августа на вулкан выдвинулась группа из 12 человек, среди которых были туристы и два гида. Большинство из них приехали из других регионов страны. «По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Камчатского края. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.
После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать тела погибших, отметили в пресс-службе правительства региона.