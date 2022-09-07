Догузова предложит Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран
Ростуризм предложит министру иностранных дел Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские», — сказала Догузова (цитата по «РИА Новости»).
Она уточнила, что на следующей неделе проведет встречу с Лавровым и обсудит этот вопрос. «Я думаю, нам предстоит очень интересная, плодотворная встреча», — отметила Догузова.
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
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