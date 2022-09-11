Роспотребнадзор сообщил о разработке первой в стране вакцины от ротавируса

В ведомстве добавили, что возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водоемах и в хлорированной воде, например в бассейнах. Кроме того, заражение может произойти при чихании или кашле. При ротавирусе повышается температура до 39 С, появляются слабость, боли в животе, рвота и диарея.