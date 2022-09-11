Роспотребнадзор сообщил о разработке первой в стране вакцины от ротавируса
Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 г. планируется запустить производство», — говорится в сообщении Роспотребнадзора во «ВКонтакте».
Ротавирус — острая кишечная инфекция, которая распространяется от человека к человеку через зараженные предметы, немытые руки и пищу. Чаще всего ротавирусом заболевают дети от полутора до двух лет.
В ведомстве добавили, что возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водоемах и в хлорированной воде, например в бассейнах. Кроме того, заражение может произойти при чихании или кашле. При ротавирусе повышается температура до 39 С, появляются слабость, боли в животе, рвота и диарея.
Вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям, отметили в Роспотребнадзоре.
О разработке вакцины для профилактики ротавируса у детей ведомство сообщало в апреле. Отмечалось, что выпуск российского препарата важен для «импортозамещения и экспорта в дружественные страны».