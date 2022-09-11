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Роспотребнадзор сообщил о разработке первой в стране вакцины от ротавируса

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Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса, сообщает пресс-служба ведомства. 

«В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 г. планируется запустить производство», — говорится в сообщении Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

Ротавирус — острая кишечная инфекция, которая распространяется от человека к человеку через зараженные предметы, немытые руки и пищу. Чаще всего ротавирусом заболевают дети от полутора до двух лет. 

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В ведомстве добавили, что возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водоемах и в хлорированной воде, например в бассейнах. Кроме того, заражение может произойти при чихании или кашле. При ротавирусе повышается температура до 39 С, появляются слабость, боли в животе, рвота и диарея.

Вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям, отметили в Роспотребнадзоре.

О разработке вакцины для профилактики ротавируса у детей ведомство сообщало в апреле. Отмечалось, что выпуск российского препарата важен для «импортозамещения и экспорта в дружественные страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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