В России заявили о возможности курортов стать «зимним домом» для европейцев
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турция, Греция и Египет намерены предложить отдых на своих курортах в качестве «зимнего дома» для европейцев на фоне сложностей с поставками газа в Евросоюз. В теплых странах ожидают, что на зиму к ним приедут в основном пенсионеры, которых в ЕС насчитывается около 150 млн.
По данным АТОР, в Германии сейчас часто рекламируют туры с пометкой о том, что отопление входит в стоимость проживания. Отмечается, что немцы рассматривают возможность долгосрочного отпуска с странах с более низкой стоимостью жизни.
В Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) заявили, что индустрия гостеприимства Турции готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из Европы, чем годом ранее.
По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, которые приводит АТОР, гражданам ФРГ оплата электричества обойдется вдвое дороже, чем отдых в турецком отеле по системе «все включено». Он ожидает, что зимой в страну может приехать 1 млн немецких туристов.
Федерация туристических палат Египта готовится запустить рассчитанную на пенсионеров программу «длительное пребывание зимой». Кроме того, в африканскую страну могут поехать европейцы, которые работают удаленно.
Приток европейцев в Турцию для россиян обернется сокращением доступного предложения в отелях категории 3-4*, а частного жилья станет меньше, отметили в ассоциации.