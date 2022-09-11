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Общество

В России заявили о возможности курортов стать «зимним домом» для европейцев

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турция, Греция и Египет намерены предложить отдых на своих курортах в качестве «зимнего дома» для европейцев на фоне сложностей с поставками газа в Евросоюз. В теплых странах ожидают, что на зиму к ним приедут в основном пенсионеры, которых в ЕС насчитывается около 150 млн.

По данным АТОР, в Германии сейчас часто рекламируют туры с пометкой о том, что отопление входит в стоимость проживания. Отмечается, что немцы рассматривают возможность долгосрочного отпуска с странах с более низкой стоимостью жизни. 

В Ассоциации турбизнеса провинции Анталья (AKTOB) заявили, что индустрия гостеприимства Турции готовится принять в ближайшие месяцы в два раза больше отдыхающих из Европы, чем годом ранее. 

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По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, которые приводит АТОР, гражданам ФРГ оплата электричества обойдется вдвое дороже, чем отдых в турецком отеле по системе «все включено». Он ожидает, что зимой в страну может приехать 1 млн немецких туристов. 

Федерация туристических палат Египта готовится запустить рассчитанную на пенсионеров программу «длительное пребывание зимой». Кроме того, в африканскую страну могут поехать европейцы, которые работают удаленно.

Приток европейцев в Турцию для россиян обернется сокращением доступного предложения в отелях категории 3-4*, а частного жилья станет меньше, отметили в ассоциации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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