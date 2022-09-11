В России заявили о возможности курортов стать «зимним домом» для европейцев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турция, Греция и Египет намерены предложить отдых на своих курортах в качестве «зимнего дома» для европейцев на фоне сложностей с поставками газа в Евросоюз. В теплых странах ожидают, что на зиму к ним приедут в основном пенсионеры, которых в ЕС насчитывается около 150 млн.