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МВД России возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел

Ведомости

В настоящий момент не зафиксировано серьезных нарушений, которые могу повлиять на результаты выборов. Об этом сообщили в МВД России. Он заявил, что в настоящий момент возбуждено восемь уголовных дел по выявленным нарушениям, также зафиксировано 156 административных правонарушений.

«Значимых, проблемных вопросов, нерешенных ситуаций, связанных с выборами, не имеется. Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, на текущий момент не зарегистрировано», — сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД Михаил Давыдов (цитата по «Интерфакс»).

Ранее по теме: Памфилова считает двухдневный формат голосования оптимальным

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась примерно 300 информационным атакам с 10 по 11 сентября. При этом в ЦИК не зафиксировали масштабных DDoS-атак, передает ТАСС.

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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