МВД России возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел
В настоящий момент не зафиксировано серьезных нарушений, которые могу повлиять на результаты выборов. Об этом сообщили в МВД России. Он заявил, что в настоящий момент возбуждено восемь уголовных дел по выявленным нарушениям, также зафиксировано 156 административных правонарушений.
«Значимых, проблемных вопросов, нерешенных ситуаций, связанных с выборами, не имеется. Нарушений, способных повлиять на итоги выборов, на текущий момент не зарегистрировано», — сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД Михаил Давыдов (цитата по «Интерфакс»).
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась примерно 300 информационным атакам с 10 по 11 сентября. При этом в ЦИК не зафиксировали масштабных DDoS-атак, передает ТАСС.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.