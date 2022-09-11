МВД России возбудило восемь связанных с выборами уголовных дел

В настоящий момент не зафиксировано серьезных нарушений, которые могу повлиять на результаты выборов. Об этом сообщили в МВД России. Он заявил, что в настоящий момент возбуждено восемь уголовных дел по выявленным нарушениям, также зафиксировано 156 административных правонарушений.