Памфилова считает двухдневный формат голосования оптимальным
Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом. При этом она подчеркнула, что трехдневный формат «пришелся по душе» гражданам страны.
«На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] — это два дня. Но многим нравится три», — сказала она в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве (цитата по ТАСС). По словам главы ЦИК, «трехдневный формат людям пришелся по душе».
Памфилова указала на то, что «трехдневка» расширила возможности людей в планировании своего времени.
Ранее Памфилова заявила, что насильное внедрение дистанционного электронного голосования во всех регионах России неприемлемо. Глава ЦИК считает, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом, по ее словам, ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.