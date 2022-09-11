Памфилова считает двухдневный формат голосования оптимальным

Ранее Памфилова заявила, что насильное внедрение дистанционного электронного голосования во всех регионах России неприемлемо. Глава ЦИК считает, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом, по ее словам, ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан.