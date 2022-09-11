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Общество

Памфилова считает двухдневный формат голосования оптимальным

Ведомости

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом. При этом она подчеркнула, что трехдневный формат «пришелся по душе» гражданам страны.

«На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] — это два дня. Но многим нравится три», — сказала она в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве (цитата по ТАСС). По словам главы ЦИК, «трехдневный формат людям пришелся по душе».

Памфилова указала на то, что «трехдневка» расширила возможности людей в планировании своего времени.

Ранее по теме: Традиционное электронное голосование

Ранее Памфилова заявила, что насильное внедрение дистанционного электронного голосования во всех регионах России неприемлемо. Глава ЦИК считает, что у избирателей должно оставаться право выбора. При этом, по ее словам, ЦИК может распространить ДЭГ на всю страну, однако важны безопасность системы и уровень доверия граждан.

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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