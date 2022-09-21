МВД сообщило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов

«В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — отметила она (цитата по ТАСС).