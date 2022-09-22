Оперштаб Краснодарского края назвал данные о запрете на выезд военнообязанным фейком
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд с Кубани, следует из сообщения пресс-службы штаба во «ВКонтакте».
«Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края – фейк. Никаких ограничений на передвижение не вводили», — говорится сообщении.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже отметил, что мобилизация не коснется студентов вузов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня, отвечая на вопрос журналистов о «закрытии границ в регионах» и запрете выезда тем, кто подлежит мобилизации, призвал «набраться терпения и подождать разъяснений».
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