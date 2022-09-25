Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа еще на три года

В июне Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. В музее тогда напомнили, что в 1990-х гг. Эрмитаж вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков. В марте — июне 2022 г. Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. По завершении выставок все экспонаты вернулись в Санкт-Петербург.