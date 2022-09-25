Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа еще на три года
Михаил Пиотровский переназначен генеральным директором Государственного Эрмитажа, его полномочия продлены на три года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Пиотровский занимает должность директора музея с 1992 г. Он является доктором исторических наук, академиком и членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств. Директор Эрмитажа входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию.
Пиотровский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, ордена Александра Невского и ордена Дружбы. В 2003 г. он был награжден президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 г. – госпремией в области литературы и искусства.
В июне Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. В музее тогда напомнили, что в 1990-х гг. Эрмитаж вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков. В марте — июне 2022 г. Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. По завершении выставок все экспонаты вернулись в Санкт-Петербург.