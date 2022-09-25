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Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа еще на три года

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Михаил Пиотровский переназначен генеральным директором Государственного Эрмитажа, его полномочия продлены на три года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Пиотровский занимает должность директора музея с 1992 г. Он является доктором исторических наук, академиком и членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств. Директор Эрмитажа входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию.

Пиотровский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, ордена Александра Невского и ордена Дружбы. В 2003 г. он был награжден президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 г. – госпремией в области литературы и искусства.

В июне Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. В музее тогда напомнили, что в 1990-х гг. Эрмитаж вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков. В марте — июне 2022 г. Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. По завершении выставок все экспонаты вернулись в Санкт-Петербург.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных