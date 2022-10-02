Россия экстрадировала в Норвегию осужденного за мошенничество
Власти России экстрадировали в Норвегию подданного королевства, объявленного на родине в розыск за мошенничество, хищение и предоставление ложных сведений. Об том сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
«По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 г. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 млн крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 млн крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 млн крон», — говорится в сообщении ведомства.
Абрахамсен был уведомлен о необходимости отбывания назначенного наказания после решения суда. Но он скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск. 2 октября его передали норвежским властям в московском аэропорту «Шереметьево».
В феврале Португалия экстрадировала в Россию обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, объявленного ранее в розыск по линии Интерпола. Уголовное дело в отношении неоднократно судимого Фурмана возбудили в 2019 г. Его объявили в розыск на основании запроса УМВД России по Мурманской области, Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.