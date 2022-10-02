Россия экстрадировала в Норвегию осужденного за мошенничество

В феврале Португалия экстрадировала в Россию обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, объявленного ранее в розыск по линии Интерпола. Уголовное дело в отношении неоднократно судимого Фурмана возбудили в 2019 г. Его объявили в розыск на основании запроса УМВД России по Мурманской области, Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.