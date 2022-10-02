Газета
Общество

Россия экстрадировала в Норвегию осужденного за мошенничество

Ведомости

Власти России экстрадировали в Норвегию подданного королевства, объявленного на родине в розыск за мошенничество, хищение и предоставление ложных сведений. Об том сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 г. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 млн крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 млн крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 млн крон», — говорится в сообщении ведомства.

Абрахамсен был уведомлен о необходимости отбывания назначенного наказания после решения суда. Но он скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск. 2 октября его передали норвежским властям в московском аэропорту «Шереметьево».

В феврале Португалия экстрадировала в Россию обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, объявленного ранее в розыск по линии Интерпола. Уголовное дело в отношении неоднократно судимого Фурмана возбудили в 2019 г. Его объявили в розыск на основании запроса УМВД России по Мурманской области, Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных