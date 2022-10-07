Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел в координационном центре совещание об информировании граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель вице-премьера. На совещании также присутствовали представители различных ведомств, в том числе Минобороны, Минцифры, Минздрава, аппарата правительства, администрации президента, ОНФ, а также руководство всех субъектов федерации (по ВКС).
Ключевой темой стала обработка в регионах заявлений граждан, поступивших через портал госуслуг по вопросам частичной мобилизации. На портале работает несколько сервисов, один из них («Стать добровольцем») – для тех, кто сам готов принять участие в специальной военной операции. Второй сервис позволяет подать жалобу через портал «Госуслуги» в случае возможной ошибки при призыве по частичной мобилизации. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется. По словам Чернышенко, «технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан».
По словам вице-премьера, «среди обращений от потенциальных добровольцев есть и женщины». «Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны, – отметил Чернышенко. – Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия [необходимым требованиям] и их согласия. Мужчины, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации и приема их в качестве добровольцев, но желают внести свой вклад в защиту интересов страны, также могут быть привлечены к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи».
Вице-премьер попросил проработать с ведомствами и общественными организациями «эти вопросы и сформировать альтернативные предложения». «Обращаю внимание, что у нас есть регионы, где крайне медленно идет обработка заявлений от добровольцев. Коллеги, напомню, срок рассмотрения – в течение двух дней. Губернаторам будем регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов», – заявил Чернышенко.
Чернышенко также обозначил ключевые проблемы, связанные с обработкой жалоб на возможные ошибки при мобилизации региональными призывными комиссиями. «Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю: важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. <...> Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы».
По словам вице-премьера, граждан необходимо ориентировать на получение информации о мобилизации из официальных источников: заявлений Минобороны, ресурса «Объясняем.рф» и службы 122 в регионах.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Подчеркивалось, что военнослужащие пройдут подготовку.
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