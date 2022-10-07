Чернышенко провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации

Ключевой темой стала обработка в регионах заявлений граждан, поступивших через портал госуслуг по вопросам частичной мобилизации. На портале работает несколько сервисов, один из них («Стать добровольцем») – для тех, кто сам готов принять участие в специальной военной операции. Второй сервис позволяет подать жалобу через портал «Госуслуги» в случае возможной ошибки при призыве по частичной мобилизации. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется. По словам Чернышенко, «технические вопросы работы сервисов отлажены, все регионы подключены к порталу госуслуг и получают заявки и жалобы от граждан».