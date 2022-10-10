Кличко сообщил о частичном ограничении электроснабжения в Киеве
Подача электроэнергии в Киеве и его окрестностях частично ограничена, действуют графики аварийного отключения, водоснабжение полностью восстановлено, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области. <…> "Киевводоканал" работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали, и потребителям обеспечено водоснабжение», — написал он.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. По информации мэра столицы, в результате обстрела погибли 5 человек, ранения получил 51. Весь Киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Сейчас работа метро восстановлена, об этом сообщил Кличко.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
Позже сегодня в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин признал удары по городам Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
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