Кличко сообщил о частичном ограничении электроснабжения в Киеве

Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. По информации мэра столицы, в результате обстрела погибли 5 человек, ранения получил 51. Весь Киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Сейчас работа метро восстановлена, об этом сообщил Кличко.