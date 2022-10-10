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В районах Белгородской области учебные заведения переведены на дистанционку

Ведомости

Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде переведены на дистанционное обучение на две недели, детские сады будут работать в режиме дежурных групп, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, в таком режиме будут работать школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей – это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», – сказал Гладков.

Ранее днем губернатор сообщал об обстреле нескольких сел Белгородской области. В селе Конопляновка Валуйского городского округа кассеты «Точки-У» повредили один частный дом, на хуторе Масычево Грайворонского городского округа были разрушены два дома, около 13 домов повреждены, в Шебекино повреждены три дома, и от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина.

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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