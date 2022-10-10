В районах Белгородской области учебные заведения переведены на дистанционку
Учебные заведения в приграничных районах Белгородской области, городских округах и Белгороде переведены на дистанционное обучение на две недели, детские сады будут работать в режиме дежурных групп, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы Белгородской области, в таком режиме будут работать школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей – это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», – сказал Гладков.
Ранее днем губернатор сообщал об обстреле нескольких сел Белгородской области. В селе Конопляновка Валуйского городского округа кассеты «Точки-У» повредили один частный дом, на хуторе Масычево Грайворонского городского округа были разрушены два дома, около 13 домов повреждены, в Шебекино повреждены три дома, и от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Всего с начала октября, по данным ФСБ России, было зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня.