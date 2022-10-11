В России число госпитализаций с COVID-19 выросло на 246% за сутки
За прошедшие сутки в России число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 246,1%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
По состоянию на 11 октября за сутки госпитализация понадобилась 2506 людям против 724 накануне. В оперштабе отметили, что этот показатель вырос в 78 субъектах РФ, при этом в пяти регионах он уменьшился, еще в двух остался без изменений.
Наибольшее число госпитализаций выявили в Санкт-Петербурге — 204 случая. За ним следуют Свердловская область (193) и Москва (170).
Также 11 октября в России было зарегистрировано 13 970 новых случаев ковида против 15 661 накануне. Такой показатель зафиксировали впервые с 3 августа. Он постепенно снижается с конца сентября, следует из данных оперштаба. При этом за сутки выздоровели 31 509 пациентов, а 109 человек умерли.
Всего с начала пандемии было зафиксировано 21 232 963 случаев COVID-19, выздоровели 20 470 552 пациентов, а 388 404 человека скончались.
7 октября Росстат сообщил, что больше не будет публиковать оперативную информацию о смертности от COVID-19. Такое решение ведомство приняло на фоне снижения числа смертей от вируса.
Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. В этот период максимального значения показатель достиг 16 сентября. Тогда за сутки в России выявили 59 035 новых случаев коронавируса. Однако уже в конце сентября показатель стал снижаться.
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