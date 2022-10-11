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Общество

В России число госпитализаций с COVID-19 выросло на 246% за сутки

Ведомости

За прошедшие сутки в России число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 246,1%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 

По состоянию на 11 октября за сутки госпитализация понадобилась 2506 людям против 724 накануне. В оперштабе отметили, что этот показатель вырос в 78 субъектах РФ, при этом в пяти регионах он уменьшился, еще в двух остался без изменений. 

Наибольшее число госпитализаций выявили в Санкт-Петербурге — 204 случая. За ним следуют Свердловская область (193) и Москва (170).

Также 11 октября в России было зарегистрировано 13 970 новых случаев ковида против 15 661 накануне. Такой показатель зафиксировали впервые с 3 августа. Он постепенно снижается с конца сентября, следует из данных оперштаба. При этом за сутки выздоровели 31 509 пациентов, а 109 человек умерли. 

Всего с начала пандемии было зафиксировано 21 232 963 случаев COVID-19, выздоровели 20 470 552 пациентов, а 388 404 человека скончались. 

7 октября Росстат сообщил, что больше не будет публиковать оперативную информацию о смертности от COVID-19. Такое решение ведомство приняло на фоне снижения числа смертей от вируса.

Новая волна заболеваемости COVID-19 наблюдалась в России с июля 2022 г. после того, как 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в стране. В этот период максимального значения показатель достиг 16 сентября. Тогда за сутки в России выявили 59 035 новых случаев коронавируса. Однако уже в конце сентября показатель стал снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных