Число погибших на Крымском мосту увеличилось до четырех

После взрыва частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Сегодня Минтранс совместно с региональными властями организовал альтернативные способы обеспечения перевозок пассажиров и грузов в направлении полуострова. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.