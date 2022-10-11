Число погибших на Крымском мосту увеличилось до четырех
В результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека, среди них – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», – рассказали там.
По информации агентства, опознание тел еще не окончено.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
После взрыва частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Сегодня Минтранс совместно с региональными властями организовал альтернативные способы обеспечения перевозок пассажиров и грузов в направлении полуострова. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
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