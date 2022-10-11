В Совфеде заявили о проведении работы над ошибками после теракта на Крымском мосту

«Раньше мы говорили, что [мост защищен] от внешнего воздействия — система противовоздушной обороны достаточно сильная, под водой охраняется мост, с воздуха — но в плане противотеррористических актов оказалась более слабая защита. Мы должны признать свои ошибки, это серьезный просчет. Работа над ошибками проведена, все возможные лазеечки устранены», – цитирует ее ТАСС.