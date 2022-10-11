В Совфеде заявили о проведении работы над ошибками после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту проведена работа над ошибками, все «лазейки» в системе защиты устранены, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Раньше мы говорили, что [мост защищен] от внешнего воздействия — система противовоздушной обороны достаточно сильная, под водой охраняется мост, с воздуха — но в плане противотеррористических актов оказалась более слабая защита. Мы должны признать свои ошибки, это серьезный просчет. Работа над ошибками проведена, все возможные лазеечки устранены», – цитирует ее ТАСС.
В частности, количество пунктов досмотра у моста выросло вдвое – до шести, а сами досмотровые процедуры усилены, добавила сенатор.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
Позднее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности выступил с обращением, в котором обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах двух АЭС.
Президент также рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
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